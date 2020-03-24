Выздоровел первый заразившийся коронавирусом в Кузбассе

В Кемеровской области излечился первый заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Выздоровел первый пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции. Он выписан из инфекционной больницы», — говорится в сообщении.

В ежедневной сводке также отмечено, что еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает проходить курс лечения, а 15 человек, которые контактировали с больными, находятся под наблюдением врачей. Новых случаев заражения за сутки в регионе обнаружено не было.

По последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заболевания. За сутки их число выросло на 71. Все новые заболевшие находятся в Москве.