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Экономика ,  
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Цена барреля нефти Brent впервые с 2003 года упала ниже $26

Стоимость барреля Brent упала более чем на 9,5%. В предыдущий раз стоимость барреля Brent опускалась ниже $26 24 сентября 2003 года
BRENT BR-4.20 $26,31 -11,98%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽80,850 +7,17% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽87,460 +5,5% Купить
Фото: Darren Staples / Reuters

Мировые цены на нефть продолжают быстро падать. К вечеру 18 марта цена барреля нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $26. На минимуме стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в мае опустилась до отметки $25,98, что на $2,75 или 9,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз стоимость барреля Brent опускалась ниже $26 24 сентября 2003 года.

Еще быстрее падают котировки нефти марки WTI. В ходе торгов 18 марта стоимость барреля WTI упала почти до $23, что на 15% ниже уровня предыдущего закрытия.

«На рынке нефти умерла надежда»: западные СМИ — о срыве сделки ОПЕК+
Политика

Быстрое падение мировых цен на нефть началось после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья. 9 марта стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 16 марта цена впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30.

Таким образом, менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января было почти $72).

На фоне падения нефтяных котировок снижается курс рубля. 18 марта на Московской бирже стоимость доллара превысила 80 руб., а курс евро достиг отметки 87,66 руб.

Автор: Евгений Калюков
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