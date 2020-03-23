Вильфанд предупредил о «мощнейщем» антициклоне в Москве

Роман Вильфанд (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

На этой неделе над европейской территорией России установится мощнейший стационарный антициклон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Российская газета».

Он пояснил, что из-за антициклона в столице будет большая амплитуда температуры. Так, по ночам в начале недели она будет опускаться до минус 5–10 градусов, а уже во вторник днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов.

«По ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха», — уточнил Вильфанд. По его словам, антициклон может сохраниться в европейской части России в течение двух недель.

Ранее Вильфанд говорил, что уже к предстоящей пятнице в Москве температура может прогреться до плюс 15 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что температурные значения на текущей неделе в столице будут превышать многолетние показатели на 6–8 градусов.