Власти Москвы создали оперштаб для мониторинга работы предприятий

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские власти создали оперативный штаб для мониторинга работы промышленности из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

«Сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками и запасами сырья на предприятиях», — сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что также штаб следит за поставками средств индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности работников.

Штаб также занимается мониторингом угроз, которые могут привести к приостановке работы заводов или снижению объемов производства. В пресс-службе отметили, что промышленники могут обратиться с возникающими вопросами к московским властям.