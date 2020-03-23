Власти Москвы создали оперштаб для мониторинга работы предприятий
Московские власти создали оперативный штаб для мониторинга работы промышленности из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.
«Сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками и запасами сырья на предприятиях», — сказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что также штаб следит за поставками средств индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности работников.
Штаб также занимается мониторингом угроз, которые могут привести к приостановке работы заводов или снижению объемов производства. В пресс-службе отметили, что промышленники могут обратиться с возникающими вопросами к московским властям.