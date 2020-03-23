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Власти Москвы создали оперштаб для мониторинга работы предприятий

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские власти создали оперативный штаб для мониторинга работы промышленности из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

«Сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками и запасами сырья на предприятиях», — сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что также штаб следит за поставками средств индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности работников.

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Штаб также занимается мониторингом угроз, которые могут привести к приостановке работы заводов или снижению объемов производства. В пресс-службе отметили, что промышленники могут обратиться с возникающими вопросами к московским властям.

В департаменте заявили, что каждому предприятию выделили своего менеджера, с которым заводы держат связь круглосуточно. Между предприятиями и организациями департамента организовали видеосвязь.

«На сегодня ситуация стабильная, все предприятия работают в штатном режиме. При необходимости пищевые предприятия города готовы увеличить объемы производства», — заявил глава департамента Александр Прохоров.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что Минпромторг и Федеральная налоговая служба с 20 марта начнут оперативный мониторинг цен на продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие товары во всех российских регионах.

Торгово-промышленная палата сообщила, что 3 млн предприятий страны находятся под угрозой закрытия из-за экономических последствий распространения коронавируса. Палата отметила, что более 8,6 млн человек может потерять работу.

Теги: Москва, предприятия, коронавирус
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