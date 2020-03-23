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Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию

Истребитель Су-35С (Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press)

Истребители Су-35С ВКС России сопроводили самолет российского министра обороны Сергея Шойгу в воздушном пространстве Сирии для обеспечения безопасности. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию по поручению российского президента Владимира Путина. В Дамаске министра принял лидер Сирии Башар Асад.

В ходе переговоров они обсудили обеспечение прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, военно-техническое сотрудничество двух стран, совместную борьбу с международными террористическими группировками и гуманитарную помощь России сирийскому населению.

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Ранее, 20 марта, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии с учетом договоренностей между Москвой и Анкарой по стабилизации обстановки в Идлибе, а также продвижение политического процесса в стране в рамках Конституционного комитета.

После обострившейся ситуации в Идлибской зоне деэскалации Путин встретился в Москве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта. Им удалось прийти к соглашению о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Идлибе, создании коридора безопасности вокруг трассы М-4 и начале совместного патрулирования.

Теги: истребители, полет, безопасность, Сергей Шойгу, Сирия
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