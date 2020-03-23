В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико на онлайн пресс-конференции.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона года в любом случае», — отметил он, добавив, что полного исчезновения вируса ждать не стоит из-за широкого распространения.

В то же время Брико назвал маловероятными прогнозы, что вирус охватит большую часть населения Земли. Он пояснил, что это было возможно в Средние века, когда инфекционные заболевания были неуправляемы, однако теперь сдерживающие вирус мероприятия проводятся во всех странах.

Ранее журналист Владимир Познер, который по образованию является биологом, выразил мнение, что пандемия коронавируса пойдет на спад не раньше конца мая.