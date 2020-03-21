Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая. Такое мнение в эфире программы «Вечерний Ургант» высказал журналист Владимир Познер, который по образованию является биологом.

«Это будет длиться, по моему убеждению, по крайней мере до конца мая», — заявил Познер.

По словам журналиста, чтобы не заразиться коронавирусом, следует соблюдать определенные правила: не целоваться и не обниматься при встрече, не здороваться за руку. Также необходимо тщательно мыть руки и держаться на расстоянии около метра от других людей.

Познер рассказал, что медицинские маски препятствуют распространению коронавируса. «Если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают», — объяснил он.