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Контактная группа по Донбассу решила перейти в режим видеоконференции

Фото: oscesmm / Facebook

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 26 марта в формате видеоконференции. Об этом в ответ на запрос РБК сообщил представитель офиса специального посланника ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Ранее о том, что заседание пройдет в дистанционном формате, сообщили собеседники РБК, знакомые с ходом подготовки встречи.

Встреча Контактной группы по Донбассу из-за коронавируса пройдет онлайн
Политика

Предыдущее заседание Трехсторонней контактной группы (в нее входят представитель Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса) прошло 11 марта, в ней впервые приняли участие представители глав России и Украины — замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Следующая встреча планировалась на 25 марта, в ней также должны были принять участие Козак и Ермак. Источники РБК сообщили, что в следующей встрече они также примут участие в формате видеоконференции.

На предстоящем заседании стороны должны согласовать создание нового консультативного совета в составе Контактной группы, цель которого — обсуждение политических проблем.

Теги: трехсторонние переговоры, Минск, СММ ОБСЕ, ДНР и ЛНР
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