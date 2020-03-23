Контактная группа по Донбассу решила перейти в режим видеоконференции

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Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 26 марта в формате видеоконференции. Об этом в ответ на запрос РБК сообщил представитель офиса специального посланника ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Ранее о том, что заседание пройдет в дистанционном формате, сообщили собеседники РБК, знакомые с ходом подготовки встречи.

Предыдущее заседание Трехсторонней контактной группы (в нее входят представитель Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса) прошло 11 марта, в ней впервые приняли участие представители глав России и Украины — замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Следующая встреча планировалась на 25 марта, в ней также должны были принять участие Козак и Ермак. Источники РБК сообщили, что в следующей встрече они также примут участие в формате видеоконференции.

На предстоящем заседании стороны должны согласовать создание нового консультативного совета в составе Контактной группы, цель которого — обсуждение политических проблем.