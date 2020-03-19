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Встреча Контактной группы по Донбассу из-за коронавируса пройдет онлайн

Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, в которой собирались принять участие Дмитрий Козак и Андрей Ермак, из-за коронавируса пройдет в формате видеоконференции
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, запланированная на 25 марта в Минске, из-за карантинных мер пройдет в формате видеоконференции, рассказали два источника РБК, знакомые с подготовкой «встречи».

В ТКГ работают представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Отмена личного участия представителей в работе группы потребовалась после того, как 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы России и Белоруссии для перемещения людей. Украина также ввела ограничения для граждан из-за коронавируса.

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В видеоконференции также примут участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава администрации президента Украины Андрей Ермак, отметил один из собеседников. РБК также направил запрос о формате встречи представителю ОБСЕ на переговорах Хайди Грау. Это будет второй раз, когда чиновники такого уровня примут участие в работе ТКГ. Первый раз они сделали это 11 марта. Как объясняли РБК собеседники, знакомые с ходом переговоров, задача их участия — придать импульс работе площадки, на которой в последние месяцы не удавалось ни о чем договориться.

По итогам встречи 11 марта Козак анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта. По его словам, решено было создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР и ОБСЕ. Окончательно согласовать принципы работы и предстоит на переговорах 25 марта. Об этом говорил глава офиса украинского президента Ермак. Основная задача совета — помощь диалогу и выработка предложений по политическим вопросам, предусмотренным минскими соглашениями, в том числе по проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Ермак сообщал, что новый механизм планируется создать при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, в него войдут представители Украины, в том числе те, кто жил на не контролируемой сейчас Киевом территории, а потом переехал в Киев.

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Участники ТКГ должны договориться по еще двум важным направлениям. Во-первых, Киеву и непризнанным республикам Донбасса надо согласовать списки на обмен «всех на всех». Надежду на то, что это произойдет, высказывал по итогам последней встречи Козак. Во-вторых, стороны должны договориться о точных координатах разведения сил в трех населенных пунктах. По итогам прошлой встречи, как рассказывали источники РБК, стороны определили названия этих населенных пунктов. В ДНР это село Гнутово и Донецкая фильтровальная станция под Авдеевкой; в ЛНР — район населенного пункта Счастье. То, что встреча пройдет не очно, а онлайн, не должно помешать сторонам достичь договоренностей, уверен собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров.

Авторы: Александр Атасунцев, Елизавета Антонова
Теги: Донбасс, Дмитрий Козак, Ермак, Контактная группа
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Как будет работать дополнительный механизм по Донбассу. Что важно знать
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