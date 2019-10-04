Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Защита замглавы «Аэрофлота» попросила перевести его под домашний арест Общество, 15:06 Платежам нужна свобода от комиссий: как адаптироваться провайдерам Pro, 15:04 «Если президент З. убедит Трампа»: цитаты из раскрытой переписки Волкера Политика, 14:58 Символы нашего времени: тренды современного искусства РБК и Audi, 14:49 ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки Экономика, 14:49 Премиум-домены: кто их покупает и зачем Pro, 14:46 Московское метро отсудило ₽55 тыс. у организаторов акции 27 июля Общество, 14:46 ЦОДД предупредил москвичей о пробках из-за дождя и дачников Общество, 14:46 Глава ВФЛА ответил на критику за подарок чемпионке мира Ласицкене Спорт, 14:46 Пять человек пострадали в аварии с маршруткой в Химках Общество, 14:45 NASA попросило «Роскосмос» перенести запуск к МКС из-за стыковки Dragon Технологии и медиа, 14:43 Посольство России предупредило журналистов об опасности работы в Иране Общество, 14:38 Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира Общество, 14:35 Новый курс: сколько и какой криптовалюты можно купить за 1 Bitcoin Крипто, 14:35
Политика ,  
0 
Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин намерен провести день рождения 7 октября на природе с родными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — сказал он.

В 2019 году Путину исполнится 67 лет.

Фотогалерея 
Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу

В прошлом году одним из приглашенных на день рождения к российскому лидеру был бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Тогда он опубликовал фотографию из самолета, которую подписал словами о том, что «едет к своему другу Владимиру Путину».

В 2017 году президент России рассказал, что отметил день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином. «Мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — поделился с журналистами Путин. В 2019 году российский президент в свою очередь подарил председателю КНР мороженое.

Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое


 

Теги: Кремль, Владимир Путин, день рождения, день рождения Владимира Путина
Материалы по теме
Путин сказал, что Зеленскому надо сделать для репутации честного политика
Политика
В Италии Путина угощали рыбой и земляникой с ванильным мороженым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter