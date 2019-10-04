Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин намерен провести день рождения 7 октября на природе с родными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — сказал он.

В 2019 году Путину исполнится 67 лет.

В прошлом году одним из приглашенных на день рождения к российскому лидеру был бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Тогда он опубликовал фотографию из самолета, которую подписал словами о том, что «едет к своему другу Владимиру Путину».