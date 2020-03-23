В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

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Минздрав Московской области запустил две лаборатории для исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила глава областного министерства Светлана Стригункова, передает Мособлштаб во «ВКонтакте».

«Исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров», — отметила она.

По словам Стригунковой, лаборатории проводят исследования только по назначению врача. Она также анонсировала запуск еще трех лабораторий в Подмосковье.

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