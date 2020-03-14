В Сирии из-за коронавируса перенесли парламентские выборы

Президент Сирии Башар Асад перенес парламентские выборы в стране в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канцелярии президента.

Выборы в законодательное собрание страны должны были пройти 13 апреля. Асад подписал указ об их переносе на 20 мая.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, в Сирии к 14 марта не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом из Китая.

10 марта пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов переносить голосование по поправкам к Конституции в связи с распространением коронавируса.