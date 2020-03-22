Сирия приостановит международное авиасообщение

Сирийское правительство с завтрашнего дня приостанавливает международное сообщение в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта страны Али Хамуд в эфире радиостанции Sham FM.

По его словам, авиационные органы стран, с которыми Сирия приостанавливает сообщение, были заранее проинформированы.

«Последний рейс прибудет из Москвы завтра, после этого будут приостановлены все рейсы», — заявил Хамуд.

Как сообщил 21 марта министр здравоохранения Сирии Низар Язиги, в стране пока что не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Он отметил, что власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.

Язиги призвал соотечественников к домашней самоизоляции. Также в Сирии создаются карантинные центры для граждан, прибывающих из стран, где уже есть коронавирус.