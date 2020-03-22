Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да нет. Пока все в рабочем графике», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель решила самоизолироваться после контакта с врачом, у которого впоследствии выявили новый коронавирус.

Представитель канцлера отметил, что врач делал Меркель прививку от пневмонии. По его словам, канцлер в ближайшие дни сдаст анализы на коронавирус, но продолжит работать из дома.