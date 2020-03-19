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Пандемия коронавируса ,  
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Медики назвали альтернативу медицинским маскам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с РБК отметил, что в качестве альтернативы медицинской маски можно использовать сделанную самостоятельно из подручных средств марлевую. По его словам, маска должна быть 16 или 32-слойной.

«Ее просто сворачиваешь, свернули пополам — получилось два слоя, еще свернули — четыре, и так далее. Есть такие высокие длинные бинты, они как раз по высоте примерно то, что надо. Надо сворачивать и смотреть, как вам дышится в маске. В 32 слоя, на мой взгляд, неплохо дышится. Дальше вы просто прошиваете крест-накрест, чтобы она не расслаивалась, и обметываете по краям стежками. Пришиваете четыре лямки по углам — у вас готовая маска», — рассказал он.

По его словам, после стирки маску можно использовать снова. «В ней походили, вы ее поменяли на следующую такую же, а эту на стирку, можно замочить с какой-нибудь белизной. И вирусы, и все остальное погибнут. Чем больше раз вы ее постираете, тем сильнее она измахрится, вот эти ниточки они махрятся при стирках, и чем больше они махрятся, тем она эффективнее работает. Вот такой нюанс приятный», — добавил он.

Чепурнов напомнил о необходимости как можно чаще мыть руки и не трогать лицо. «Надо помнить, что человеку свойственно пальцами трогать нос, глаза — вот с этим надо стараться поаккуратнее быть», — добавил он.

В интервью радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов также заявил, что альтернативой медицинской маске может служить бинт.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», — сказал Викулов.

Такая маска будет одноразовой, использовать ее можно не более двух часов. По мнению Викулова, пропитывать маску прополисом или эфирными маслами необязательно, так как для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками.

На 19 марта число зараженных в России увеличилось до 147 человек, в мире коронавирусом заразились более 200 тыс. человек.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса. В частности, он обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теги: врачи, медики, коронавирус, маска, новости РБК
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