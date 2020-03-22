Пожар на складе в Подмосковье потушили спустя полтора дня

Фото: mchs_mo / Instagram

Пожар на складе в Подмосковье полностью потушили, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным главка, возгорание ликвидировали в воскресенье, 22 марта, в 18:05 мск. Информация о пожаре поступила спасателям накануне утром, в 8:58 мск. Таким образом, возгорание тушили около 33 часов.

В субботу спасатели локализовали пожар на площади более 33 тыс. кв. м, после чего ликвидировали открытое горение. Возгорание произошло на складе алюминиевого завода в подмосковном поселке Каналстрой.

В результате пожара крыша здания обрушилась на площади 25 тыс. кв. м. Прокуратура Московской области начала проверку. Первоначально в МЧС сообщали, что площадь возгорания составляла 60 тыс. кв. м.