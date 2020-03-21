Открытое горение на складе алюминиевого завода в Подмосковье потушили

Фото: МЧС РФ

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе алюминиевого завода в городском округе Дмитров в Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составляла 33 366 кв. м, крыша на площади 25 тыс. кв. м обрушилась. В тушении возгорания участвовали 170 спасателей, 64 единицы техники, а также три вертолета и пожарный поезд.

Информация о пожаре поступила спасателям в 08:58 мск., возгорание локализовали к 16:15 мск, а открытое горение ликвидировали к 19:50 мск.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара. Первоначально в МЧС сообщали, что площадь возгорания в поселке Каналстрой составляла 60 тыс. кв. м.