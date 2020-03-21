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Открытое горение на складе алюминиевого завода в Подмосковье потушили

Фото: МЧС РФ

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе алюминиевого завода в городском округе Дмитров в Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составляла 33 366 кв. м, крыша на площади 25 тыс. кв. м обрушилась. В тушении возгорания участвовали 170 спасателей, 64 единицы техники, а также три вертолета и пожарный поезд.

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Информация о пожаре поступила спасателям в 08:58 мск., возгорание локализовали к 16:15 мск, а открытое горение ликвидировали к 19:50 мск.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара. Первоначально в МЧС сообщали, что площадь возгорания в поселке Каналстрой составляла 60 тыс. кв. м.

Теги: Подмосковье, пожар, завод
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