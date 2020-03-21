Общество , 21 мар, 09:44
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В Подмосковье загорелся склад площадью 60 тыс. кв. м
В подмосковном поселке Каналстрой загорелся склад, площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м, сообщили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлеки пожарный поезд и авиацию, отмечается в сообщении.
Пожару присвоили третий ранг сложности.
Ранее 21 марта пожар произошел в кафе в округе Щелково в Московской области. Его площадь составила 800 кв. м, о пострадавших не сообщалось.