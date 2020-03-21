Общество , 21 мар, 11:35
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МЧС показало видео пожара на складе в Подмосковье
Появилось видео пожара в подмосковном поселке Каналстрой, где загорелся склад алюминиевого завода. Его предоставили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
На кадрах видно серое здание, над которым поднимается густой серый дым.
Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу ведоства.
Пожар на складе в поселке Каналстрой произошел утром 21 марта. Площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности и привлекли к его тушению пожарный поезд и авиацию. В результате происшествия никто не пострадал.