Россия создаст трехмерную карту Луны для выбора места посадки космонавтов

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» с помощью стереосъемки создаст топографическую карту Луны, которая будет использоваться для выбора места посадки будущих космонавтов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.

По его словам, трехмерная универсальная карта высот будет иметь разрешение два-три метра. Он будет получена с помощью обработки стереоизображений, анализа освещенности и будет иметь высокую точность.

«В дальнейшем предусматривается использование стереокарты, для анализа лунных структур. Также она обеспечит данные для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне», — заявил Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.

Ученый уверен, что новая карта будет более достоверной, чем сверхточные «плоские» карты отдельных участков Луны, созданные американским аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.