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Технологии и медиа ,  
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Россия создаст трехмерную карту Луны для выбора места посадки космонавтов

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» с помощью стереосъемки создаст топографическую карту Луны, которая будет использоваться для выбора места посадки будущих космонавтов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.

По его словам, трехмерная универсальная карта высот будет иметь разрешение два-три метра. Он будет получена с помощью обработки стереоизображений, анализа освещенности и будет иметь высокую точность.

«В дальнейшем предусматривается использование стереокарты, для анализа лунных структур. Также она обеспечит данные для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне», — заявил Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.

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Ученый уверен, что новая карта будет более достоверной, чем сверхточные «плоские» карты отдельных участков Луны, созданные американским аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.

«Луна-26» будет производить стереосъемку с высоты около 60 км в течение первого года полета орбитальной станции на низкой круговой орбите.

Осенью 2019 года «Роскосмос» сообщал, что «Луна-26» займется исследованием лунной поверхности для будущих посадок китайских станций на земной спутник.

В 2018 году российская космическая госкорпорация приняла концепцию освоения Луны. Она включает три этапа, которые будут реализованы до 2040 года. На первом спутник Земли будет исследоваться с помощью автоматических орбитальных станций. Второй этап продлится до 2035 года: во время него к Луне отправятся первые космонавты, которые создадут там первые элементы полноценной базы.

На третьем этапе к 2040 году лунная база должна быть достроена, а также будет создана система пилотируемых средств освоения Луны.

Теги: РАН, Луна, космос
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