Роскосмос раскрыл свою роль в освоении Луны с Китаем

Роскосмос раскрыл свою роль в освоении Луны с Китаем

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» исследует возможные места для посадки китайских станций на поверхность Луны. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась 24-я регулярная встреча глав правительства России и Китая, по итогам которой были подписаны два соглашения о сотрудничестве в области исследования спутника Земли. Как сообщили в «Роскосмосе», один из документов уточняет вопросы сотрудничества в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и миссии Китая по исследованию полярной области Луны «Чанъэ-7».

Благодаря достигнутым договоренностям российский аппарат сможет исследовать потенциальные посадочные области для миссии КНР. Помимо этого, стороны проведут испытания по ретрансляции данных между российским аппаратом и китайскими космическими модулями.

Второе соглашение предусматривает создание сторонами объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, два основных узла которого будут расположены на территории России и КНР.