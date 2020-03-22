В Греции задержали митрополита за службу во время эпидемии коронавируса

Греческая полиция задержала митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на службы в храмах, которое было введено на фоне распространения\ коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета Vima Orthodoxias.

20 марта Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу.

После задержания в полицейском участке митрополит рассказал, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, в котором запрещалось проводить богослужения.

На священнослужителя был составлен протокол, а сам он отпущен, В полиции Серафима предупредили, что при следующем подобном нарушении его отдадут под суд. Тем не менее, материалы заведенного против него дела будут переданы в прокуратуру.