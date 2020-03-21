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Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России

Санкт-Петербург, Россия (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в 18 российских регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции, поступившем в РБК.

Всего за сутки в стране выявили 53 новых заболевших. Таким образом число инфицированных в России увеличилось до 306 человек. Новые случаи заражения выявили в регионах:

  • Московская область — 17
  • Москва — 6
  • Республика Татарстан — 5
  • Нижегородская область — 4
  • Свердловская область — 3
  • Тульская область — 2
  • Калининградская область — 2
  • Санкт-Петербург — 2
  • Кабардино-Балкарская Республика — 2
  • Краснодарский край — 2
  • Рязанская область — 1
  • Ставропольский край — 1
  • Курганская область — 1
  • Челябинская область — 1
  • Ханты-Мансийский АО — 1
  • Красноярский край — 1
  • Хабаровский край — 1
  • Республика Крым — 1

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Заразившиеся коронавирусом посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявили в оперштабе. Заболевших госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.

Помимо этого за прошедшие сутки из больниц выписали четырех выздоровевших пациента, из которых трое в Москве и один в Подмосковье. В оперштабе добавили, что число исцелившихся составило 16 человек, из них 13 россиян, двое граждан Китая и один итальянец. Под наблюдением остаются более 36,5 тыс. человек.

Накануне оперштаб сообщал о 253 подтвержденных случаях заражения коронавирусом, из которых 131 — в Москве. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире более 234 тыс. заболевших, 9840 человек умерли. Согласно данным SCMP, число заразившихся превышает 270 тыс., а жертв инфекции — 11,6 тыс.

Теги: Россия, коронавирус
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