Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России

Санкт-Петербург, Россия (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в 18 российских регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции, поступившем в РБК.

Всего за сутки в стране выявили 53 новых заболевших. Таким образом число инфицированных в России увеличилось до 306 человек. Новые случаи заражения выявили в регионах:

Московская область — 17

Москва — 6

Республика Татарстан — 5

Нижегородская область — 4

Свердловская область — 3

Тульская область — 2

Калининградская область — 2

Санкт-Петербург — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Краснодарский край — 2

Рязанская область — 1

Ставропольский край — 1

Курганская область — 1

Челябинская область — 1

Ханты-Мансийский АО — 1

Красноярский край — 1

Хабаровский край — 1

Республика Крым — 1

Заразившиеся коронавирусом посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявили в оперштабе. Заболевших госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.