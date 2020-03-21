Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в 18 российских регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции, поступившем в РБК.
Всего за сутки в стране выявили 53 новых заболевших. Таким образом число инфицированных в России увеличилось до 306 человек. Новые случаи заражения выявили в регионах:
- Московская область — 17
- Москва — 6
- Республика Татарстан — 5
- Нижегородская область — 4
- Свердловская область — 3
- Тульская область — 2
- Калининградская область — 2
- Санкт-Петербург — 2
- Кабардино-Балкарская Республика — 2
- Краснодарский край — 2
- Рязанская область — 1
- Ставропольский край — 1
- Курганская область — 1
- Челябинская область — 1
- Ханты-Мансийский АО — 1
- Красноярский край — 1
- Хабаровский край — 1
- Республика Крым — 1
Заразившиеся коронавирусом посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявили в оперштабе. Заболевших госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.