На стройке больницы в Новой Москве повесили мотивирующие плакаты о вирусе

На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве разместили серию мотивирующих плакатов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что стройка идет круглосуточно и заявил, что рабочие совершают «настоящий трудовой подвиг».

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