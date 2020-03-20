Число зараженных коронавирусом в Москве выросло до 131

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Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 131 человека. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с COVID-19 в столице.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 33 новых случая коронавируса. Все заразившиеся прилетели из стран Европы, рассказали в оперштабе.

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Один из них после прилета в Москву не ходил в школу. Второй несовершеннолетний не посещал занятия с 12 марта, его школу закрыли на карантин.

В оперштабе сообщили, что установили круг близких контактов заразившихся коронавирусом, в том числе пассажиров рейсов, которыми они вернулись домой. Большинство из них находятся дома на самоизоляции, еще семь человек госпитализировали в столичные стационары. Они все находятся под наблюдением врачей.