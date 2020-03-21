«Артек» отменил апрельскую смену из-за коронавируса

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Образовательные программы Международного детского центра «Артек» (МДЦ) отменены в апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте МДЦ.

Уточняется, что речь идет об отмене смены, запланированной с 2 по 23 апреля 2020 года. Такие меры приняли в соответствии с протоколом оперативного штаба министерства просвещения и указом о введении в Крыму режима повышенной готовности, говорится в сообщении.

На данный момент лагерь работает в обычном режиме, сообщили в «Артеке».