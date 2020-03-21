Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии Общество, 13:14 «Локомотив» ответил на сообщения о возможной замене Семина Спорт, 13:05 Итальянцы-шефы московских ресторанов — о том, как утолить тоску по Италии Стиль, 12:33 «Артек» отменил апрельскую смену из-за коронавируса Общество, 12:25 Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель Экономика, 12:21 «Москвичу» — 90 лет. Вспоминаем все культовые модели Авто, 12:17 СМИ анонсировали продажу нарушившего карантин футболиста «Реала» Спорт, 12:12 В Минске заявили о поддержке Москвой предложений по нефти Экономика, 12:07 WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Политика, 11:52 В Москве восемь человек вылечились от коронавируса Общество, 11:48 МЧС показало видео пожара на складе в Подмосковье Общество, 11:35 Самый дорогой футболист «Зенита» допустил выступление за сборную России Спорт, 11:24 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 11:06 Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам Общество, 10:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Артек» отменил апрельскую смену из-за коронавируса

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Образовательные программы Международного детского центра «Артек» (МДЦ) отменены в апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте МДЦ.

Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Уточняется, что речь идет об отмене смены, запланированной с 2 по 23 апреля 2020 года. Такие меры приняли в соответствии с протоколом оперативного штаба министерства просвещения и указом о введении в Крыму режима повышенной готовности, говорится в сообщении. 

На данный момент лагерь работает в обычном режиме, сообщили в «Артеке».

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 марта
Общество

19 марта режим повышенной готовности ввели во всех 85 регионах России. В соответствии с режимом все школы и вузы перейдут на дистанционное обучение,  а все массовые мероприятия отменят.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 253 человек. Наибольшую часть случаев зарегистрировали в Москве: в столице коронавирусом заразился 131 человек.

Теги: коронавирус, детский лагерь
Материалы по теме
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 марта
Общество
В Сингапуре зафиксировали два первых случая смерти от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter