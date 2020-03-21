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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Миронова, такая мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти. Парламентарий с опорой на экспертные оценки сообщил, что импортные товары могут подорожать на 10-35%. В первую очередь речь идет об одежде, обуви, бытовой и компьютерной технике, лекарствах и фармацевтике, а также товарах для детей. Политик отметил, что цены могут повысится и на отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, в том числе на продовольственные товары.

Миронов заявил, что величину индексации и порядок ее проведения еще нужно обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством. Парламентарий подчеркнул, что его инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с трудовым законодательством. Также, по его словам, нужно провести запланированную на текущий год индексацию зарплат работников бюджетной сферы.

По мнению Миронова, предложенные меры не приведут к критической нагрузке на бюджет. Он отметил, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий россиян на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Расходы бюджета на индексацию составят 21,7 млрд руб. (2,41 млрд руб. в месяц).

Теги: Госдума, индексация пенсий, индексация зарплат
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