Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

Социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.

Мишустин также поручил Пенсионному фонду проинформировать территориальные органы для последующего увеличения пенсий.

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