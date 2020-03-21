В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

По данным Athens News Agency, землетрясение произошло в 2:49 по местному времени (4:49 мск). Его эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. Почти за три часа до этого там произошло землетрясение магнитудой 4,3.

По данным агентства, толчки ощущались в Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.

Ранее около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его очаг находился на глубине 10 км.