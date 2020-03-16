Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
«Адская удаленка»: почему китайцы не хотят работать из дома — Bloomberg Pro, 07:53 Под Иркутском женщина без прав сбила двух школьниц на тротуаре Общество, 07:26 МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении Технологии и медиа, 07:03 В Госдуме поддержали идею уведомления граждан о размере их пенсии Общество, 07:02 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта Общество, 06:40 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1 Общество, 06:37 Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет Экономика, 06:20 СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши Общество, 06:13 Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд Бизнес, 06:00 Сандерс заявил о неготовности системы здравоохранения США к коронавирусу Политика, 05:32 Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги Общество, 05:08 Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области Общество, 04:52 Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов Бизнес, 04:49 В США рекомендовали отменить все мероприятия с участием более 50 человек Общество, 04:41
Общество ,  
0 

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сейсмособытие было зафиксировано в 116 километрах к юго-западу от местечка Паненго Эде, расположенного в провинции Восточные Малые Зондские острова 15 марта в 21:05 по всемирному координированному времени (18:05 мск).

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информации о разрушениях и жертвах в результате сейсмособытия не поступало.

16 февраля в Индонезии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в море Серам в 272 км от индонезийского города Соронг на глубине 30 км.

2 марта геологическая служба США сообщала о землетрясении на Филиппинах. Его мощность достигала 5,3 балла. Национальный институт вулканологии и сейсмологии Филиппин заявлял о его тектоническом происхождении. Сейсмособытие ощущалось в большинстве регионов страны.

Теги: землетрясение, Индонезия
Материалы по теме
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Общество
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter