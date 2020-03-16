У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сейсмособытие было зафиксировано в 116 километрах к юго-западу от местечка Паненго Эде, расположенного в провинции Восточные Малые Зондские острова 15 марта в 21:05 по всемирному координированному времени (18:05 мск).

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информации о разрушениях и жертвах в результате сейсмособытия не поступало.

16 февраля в Индонезии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в море Серам в 272 км от индонезийского города Соронг на глубине 30 км.

2 марта геологическая служба США сообщала о землетрясении на Филиппинах. Его мощность достигала 5,3 балла. Национальный институт вулканологии и сейсмологии Филиппин заявлял о его тектоническом происхождении. Сейсмособытие ощущалось в большинстве регионов страны.