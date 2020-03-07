В Мексике произошло землетрясение близ границы с США

На северо-западе Мексики недалеко от границы с США произошла землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

В сообщении указывается, что подземные толчки зафиксировали в 03:52 по времени UTC (06:52 мск). Эпицентр землетрясения находился на севере мексиканского штата Нижняя Калифорния, а его очаг залегал на глубине 10 км.

Кроме того, в Геологической службе США сообщили о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья островного государства Вануату в Тихом океане. Его эпицентр располагался в 53 км к юго-западу от столицы Вануату Порт-Вилы.

О жертвах или разрушений в результате землетрясений не сообщалось.