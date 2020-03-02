На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

На Филиппинах произошло землетрясение, сообщает геологическая служба США.

Сейсмособытие зарегистрировали в море около острова Самар в восточной части архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км в бухте Коаларго в 5 км к северу от населенного пункта Куласиан.

Сейсмособытие произошло 2 марта в 5:19 утра по местному времени (18:19 мск 1 марта).

CNN Philippines со ссылкой на национальный институт вулканологии и сейсмологии сообщает, что мощность землетрясения составляла 5,5. Оно имело тектоническое происхождение и ощущалось в большинстве регионов страны. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии. Его очаг залегал на глубине 30 км в море Серам в 272 км от индонезийского города Соронг.