Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майка Пенса заразился новым типом коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

«Сегодня вечером нас уведомили, что анализы сотрудника аппарата вице-президента показали положительный результат на коронавирус. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», — сказала Миллер.

Ранее президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, по результатам анализов заражение у него не выявили. Опасения за здоровье главы государства появились после того, как он встречался с конгрессменами, которые в свою очередь могли контактировать с инфицированным человеком во время съезда консерваторов. Также Трамп общался с бразильской делегацией, у одного из участников которой позже обнаружили коронавирус.