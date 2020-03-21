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Пандемия коронавируса ,  
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Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майка Пенса заразился новым типом коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

«Сегодня вечером нас уведомили, что анализы сотрудника аппарата вице-президента показали положительный результат на коронавирус. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», — сказала Миллер.

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Ранее президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, по результатам анализов заражение у него не выявили. Опасения за здоровье главы государства появились после того, как он встречался с конгрессменами, которые в свою очередь могли контактировать с инфицированным человеком во время съезда консерваторов. Также Трамп общался с бразильской делегацией, у одного из участников которой позже обнаружили коронавирус.

Теги: Майк Пенс, вице-президент США, коронавирус
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