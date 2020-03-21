Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря Политика, 02:31 Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию Общество, 02:14 NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису Экономика, 02:01 Google выпустил дудл к 125-летию со дня рождения Леонида Утесова Общество, 01:16 Организаторы «Евровидения» назвали правила участия в конкурсе в 2021 году Общество, 00:28 ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса Экономика, 00:06 В студенческом общежитии в Москве произошел пожар Общество, 20 мар, 23:59 Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран Общество, 20 мар, 23:38 В Польше объявили об эпидемии COVID-19 Общество, 20 мар, 23:33 Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК Бизнес, 20 мар, 23:28 Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году Бизнес, 20 мар, 23:24 «Газпром» объявил о готовности организовать производство антисептиков Бизнес, 20 мар, 23:01 УЕФА назвал ошибкой сообщение о названии перенесенного чемпионата Европы Спорт, 20 мар, 22:37 Bloomberg узнал о снижении инвестбюджетов нефтяных компаний на $31 млрд Экономика, 20 мар, 22:31
Падение цен на нефть ,  
0 

NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Санкции, веденные западными странами против Москвы укрепили российскую экономику и сделали ее более стрессоустойчивой. Об этом говорится в статье New York Times.

По мнению автора статьи, эти санкции, а также ответные шаги России подготовили Кремль к «глобальному вывиху мировой экономики» на фоне пандемии коронавируса и обвалу цен на нефть. В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.

После того, как Россия попала под санкции, правительство и компании «приспособились к изоляции и были фактически вынуждены готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», отмечается в NYT.

При этом журналист признает, что падение цен нефть нанесло ущерб экономике России, так как рубль за неделю подешевел примерно на 20%.

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1% после того, как 6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по поводу сокращения добычи нефти. 18 марта впервые с 2003 года стоимость Brent опустилась ниже $25. 20 марта она вновь перевалила за отметку $30, однако все равно осталась значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($42,4).

При этом, по словам министра финансов Антона Силуанова, падение мировых цен на нефть оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Министр отметил, что распространение коронавируса привело к сжатию целых секторов российской экономики.

Теги: New York Times, экономика России, кризис
Материалы по теме
Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году
Бизнес
В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки
Финансы
Минэкономики из-за кризиса допустило пересмотр вступающих в силу законов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter