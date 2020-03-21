NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Санкции, веденные западными странами против Москвы укрепили российскую экономику и сделали ее более стрессоустойчивой. Об этом говорится в статье New York Times.

По мнению автора статьи, эти санкции, а также ответные шаги России подготовили Кремль к «глобальному вывиху мировой экономики» на фоне пандемии коронавируса и обвалу цен на нефть. В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.

После того, как Россия попала под санкции, правительство и компании «приспособились к изоляции и были фактически вынуждены готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», отмечается в NYT.

При этом журналист признает, что падение цен нефть нанесло ущерб экономике России, так как рубль за неделю подешевел примерно на 20%.

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1% после того, как 6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по поводу сокращения добычи нефти. 18 марта впервые с 2003 года стоимость Brent опустилась ниже $25. 20 марта она вновь перевалила за отметку $30, однако все равно осталась значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($42,4).