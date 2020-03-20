Кабмин запланировал ввести продажу лекарств дистанционно с 27 марта

В России с 27 марта могут начать дистанционно продавать лекарства, для которых не нужен рецепт от врача. Это следует из плана мероприятий правительства по обеспечению развития экономики в условиях нового коронавируса.

В документе напротив пункта «Разрешение дистанционной торговли безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими изделиями» указан срок — 27 марта.

Президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ, разрешающий дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Глава государства также предложил внести изменения в закон об ответственности за изготовление контрафакта. Помимо этого, Путин заявил, что нужно пополнить в России резервы медоборудования и лекарств.

Глава Сбербанка Герман Греф также говорил, что ведется работа с правительством и Госдумой по легализации онлайн-продажи как лекарств, так и алкоголя.