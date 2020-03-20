S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Властями Королевства Таиланд введены ограничения на въезд иностранных граждан, в том числе граждан России. В связи с этим с 22 марта S7 Airlines временно прекращает перевозку российских граждан в Таиланд», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик организует рейсы в королевство для возврата российских туристов. Самолеты компании вылетят из Бангкока во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, из Пхукета — в Иркутск и Новосибирск. Возврат россиян должен завершиться 17 апреля.