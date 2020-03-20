S7 не стала брать на работу уже обученных бортпроводников из-за вируса

Выпускники школы бортпроводников при авиакомпании S7 не будут приняты на работу. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса сказались на количестве полетов, и компании начали сокращать расходы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания S7 в условиях сокращения полетов из-за распространения коронавируса отказалась брать на работу уже прошедших обучающие курсы бортпроводников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Пандемия коронавируса стала неожиданностью для всех. Набор бортпроводников осуществлялся до начала ее распространения. Мы заинтересованы в том, чтобы бортпроводники, прошедшие обучение, сразу могли приступить к работе — текущая ситуация, к нашему искреннему сожалению, не позволяет этого сделать. Все кандидаты остаются в базе S7 Airlines. Надеемся, что ситуация скоро нормализуется и мы сможем продолжить сотрудничество», — пояснили в пресс-службе.

В компании также отметили, что «распространение вируса оказало сильнейшее влияние на авиационную отрасль» и поэтому «в ситуации с практически полным ограничением международных полетов S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов. При этом рассматриваются разные сценарии сокращения затрат.

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» также вынужден сокращать расходы. 20 марта компания уведомила СМИ о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов. Представитель перевозчика Михаил Демин рассказал «Ведомостям», что «Аэрофлот» сокращает многие оперативные расходы и рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать. «Сейчас ключевая задача — сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению», — заявил Демин.