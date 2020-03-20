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S7 не стала брать на работу уже обученных бортпроводников из-за вируса

Выпускники школы бортпроводников при авиакомпании S7 не будут приняты на работу. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса сказались на количестве полетов, и компании начали сокращать расходы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания S7 в условиях сокращения полетов из-за распространения коронавируса отказалась брать на работу уже прошедших обучающие курсы бортпроводников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Пандемия коронавируса стала неожиданностью для всех. Набор бортпроводников осуществлялся до начала ее распространения. Мы заинтересованы в том, чтобы бортпроводники, прошедшие обучение, сразу могли приступить к работе — текущая ситуация, к нашему искреннему сожалению, не позволяет этого сделать. Все кандидаты остаются в базе S7 Airlines. Надеемся, что ситуация скоро нормализуется и мы сможем продолжить сотрудничество», — пояснили в пресс-службе.

В компании также отметили, что «распространение вируса оказало сильнейшее влияние на авиационную отрасль» и поэтому «в ситуации с практически полным ограничением международных полетов S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов. При этом рассматриваются разные сценарии сокращения затрат.

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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» также вынужден сокращать расходы. 20 марта компания уведомила СМИ о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов. Представитель перевозчика Михаил Демин рассказал «Ведомостям», что «Аэрофлот» сокращает многие оперативные расходы и рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать. «Сейчас ключевая задача — сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению», — заявил Демин.

Автор: Владислав Гордеев
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