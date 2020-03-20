Набиуллина заявила о нерешенном вопросе о повышении ключевой ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банк России не снял с повестки вопрос о повышении ключевой ставки и может рассмотреть его на ближайших заседаниях. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

Она не исключила, что в стране будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. «Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами», — сказала она.

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