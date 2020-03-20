Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

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Информация о том, что в Москву не пускают автомобили жителей с пропиской в Подмосковье и сотрудники ГИБДД просят не ехать в сторону столицы, является недостоверной. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подобную информацию распространяют в социальных сетях и мессенджерах. Главк посоветовал гражданам ориентироваться на официальные источники информации и быть бдительными.