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Токаев попросил Путина помочь вернуть казахстанцев из России

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора попросил российского лидера Владимира Путина оказать помощь в возвращении на родину казахстанцев, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах.

«Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Пресс-служба Кремля уточнила, что разговор Путина с Токаевым состоялся по инициативе последнего, а в ходе беседы президенты обсудили шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и их координацию.

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Пресс-служба Токаева сообщила также, что Путин пообещал выделить Казахстану в качестве гуманитарной помощи дополнительные тест-системы для выявления COVID-19 (4 тыс. таких тест-систем Казахстан от России уже получил).

Ранее президент Казахстана подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, в рамках которого въезд в страну был ограничен, а ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», прекратили выполнять рейсы в Казахстан.

С 22 марта столица Казахстана Нур-Султан и крупнейший город страны Алма-Ата окончательно закрываются на карантин, что приведет к отмене всех авиарейсов.

Теги: Казахстан, коронавирус
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