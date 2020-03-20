Токаев попросил Путина помочь вернуть казахстанцев из России

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора попросил российского лидера Владимира Путина оказать помощь в возвращении на родину казахстанцев, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах.

«Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Пресс-служба Кремля уточнила, что разговор Путина с Токаевым состоялся по инициативе последнего, а в ходе беседы президенты обсудили шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и их координацию.

Пресс-служба Токаева сообщила также, что Путин пообещал выделить Казахстану в качестве гуманитарной помощи дополнительные тест-системы для выявления COVID-19 (4 тыс. таких тест-систем Казахстан от России уже получил).