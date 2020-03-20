Грузия приостановит международное авиасообщение из-за коронавируса

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Грузия временно закроет авиасообщение со всеми странами в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, говорится на сайте правительства страны.

Все международные рейсы будут прекращены с 21 марта. Исключение сделано для «Грузинских авиалиний», которые по согласованию с властями будут эвакуировать граждан Грузии из-за границы.

По данным на 20 марта, в Грузии зарегистрировано 43 случая заболевания новым коронавирусом. Первый случай заболевания новым коронавирусом в Грузии выявили в конце февраля. С 16 марта Грузия закрыла границы с Россией.

Для борьбы с новым коронавирусом власти Грузии закрыли 19 марта все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек, бензиновых сетей, почтовых и банковских отделений. Учебные заведения также прекратили работу.

На 20 марта от коронавирусной инфекции в мире умерли более 10 тыс. человек. Всего подтверждено заболевание больше чем у 233 тыс. Число заболевших в России достигло 199 человек.