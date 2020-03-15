«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

Компания «Яндекс» представила онлайн-карту распространения коронавируса 2019-nCoV.

Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса» и в режиме реального времени дает сведения о положении с заболеваниями.

«В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», — говорится в описании карты. При ее составлении «Яндекс» опирается на данные Роспотребнадзора и американского университета Джона Хопкинса.

На самой карте можно выбрать любую страну, после чего появится окно с показателями заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса. В левой части карты отображается список заболевших в России.

Согласно статистике «Яндекса», на данный момент в стране зафиксированы 63 случая заражения китайским вирусом. Больше всего заболевших в Москве — 25. В Подмосковье — семь, в Санкт-Петербурге — пять случаев. В Липецке и Калининграде выявлено по три заразившихся. По два — в Кемерово, Ленинградской и Тюменской областях. В Нижнем Новгороде, Белгороде, на Чукотке, в Забайкальском, Пермском и Краснодарском краях — по одному случаю заражения 2019-nCoV.