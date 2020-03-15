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«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

Компания «Яндекс» представила онлайн-карту распространения коронавируса 2019-nCoV.

Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса» и в режиме реального времени дает сведения о положении с заболеваниями.

«В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», — говорится в описании карты. При ее составлении «Яндекс» опирается на данные Роспотребнадзора и американского университета Джона Хопкинса.

На самой карте можно выбрать любую страну, после чего появится окно с показателями заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса. В левой части карты отображается список заболевших в России.

Согласно статистике «Яндекса», на данный момент в стране зафиксированы 63 случая заражения китайским вирусом. Больше всего заболевших в Москве — 25. В Подмосковье — семь, в Санкт-Петербурге — пять случаев. В Липецке и Калининграде выявлено по три заразившихся. По два — в Кемерово, Ленинградской и Тюменской областях. В Нижнем Новгороде, Белгороде, на Чукотке, в Забайкальском, Пермском и Краснодарском краях — по одному случаю заражения 2019-nCoV.

Ранее 15 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщил, что за сутки в стране выявили четыре новых случая заражения.

Три человека заболели в Московской области, еще один — в Тюменской. Все они ранее посещали страны, где идет развитие эпидемии. Сейчас пациенты помещены в инфекционные боксы.

Теги: коронавирус, Яндекс, карта
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