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Кремль обещал учесть письмо с просьбой усилить меры по борьбе с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кремле обратили внимание на петицию представителей общественных деятелей, врачей и журналистов с требованием усилить меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы обратили внимание [на письмо], и уверены, что обратят внимание члены [оперативного] штаба. Но здесь на двух врачей три мнения, как говорится. Они будут учтены, но работу ведут руководство штаба, они несут ответственность», — сказал Песков.

Ранее 20 марта на портале Change.org появилась петиция, авторы которой призывают российские власти принять новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Среди предлагаемых мер — возможность быстро и бесплатно пройти тест на коронавирус для граждан с подозрением на заболевание; освобождение граждан от квартплаты, выплат по кредитам и аренде; отсрочка для голосования по поправкам в Конституцию.

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