В Пскове суд обязал госпитализировать женщину c подозрением на COVID-19

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Псковский городской суд обязал госпитализировать пожилую местную жительницу после контакта с сыном, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

По данным агентства, женщина 1944 года рождения контактировала с сыном, который вернулся из Испании и позднее заболел коронавирусом. Мужчину и его супругу поместили в инфекционное отделение Псковской горбольницы. Областное управление Роспотребнадзора также постановило госпитализировать пенсионерку, однако она не открыла дверь медработникам и полиции.

Главный санитарный врач обратился в суд с просьбой принудительно поместить женщину под медицинское наблюдение на срок, необходимый для получения двукратного отрицательного анализа. В результате суд принял соответствующее решение.

В конце февраля в Екатеринбурге суд постановил принудительно госпитализировать в стационар четырехлетнюю девочку и двухлетнего ребенка с признаками ОРВИ, которые вместе с семьей вернулись из Китая. Родители отказывались от госпитализации детей.