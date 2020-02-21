В Екатеринбурге суд обязал госпитализировать прилетевшую из Китая девочку

Родителям выдали постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля, однако мать девочки отказалась от госпитализации и не дала взять анализы у дочери.

После этого управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд с иском о принудительной госпитализации ребенка.

РБК направил запрос в Кировский районный суд Екатеринбурга, в Роспотребнадзор по Свердловской области, а также в городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга.