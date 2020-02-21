В Екатеринбурге суд обязал госпитализировать прилетевшую из Китая девочку
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус суд вынес решение о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда, который и принял такое решение.
«В стационар ребенок помещается до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению», — цитирует сообщение суда агентство.
Речь идет о ребенке, который вместе с родителями незадолго до этого был в Китае — на курортном острове Хайнань. Семья вернулась в Екатеринбург 2 февраля, спустя 11 дней после этого из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что у девочки, прибывшей из Китая, признаки ОРВИ.