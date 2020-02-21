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Вирус из Китая ,  
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В Екатеринбурге суд обязал госпитализировать прилетевшую из Китая девочку

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус суд вынес решение о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда, который и принял такое решение.

«В стационар ребенок помещается до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению», — цитирует сообщение суда агентство.

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Речь идет о ребенке, который вместе с родителями незадолго до этого был в Китае — на курортном острове Хайнань. Семья вернулась в Екатеринбург 2 февраля, спустя 11 дней после этого из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что у девочки, прибывшей из Китая, признаки ОРВИ.

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Родителям выдали постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля, однако мать девочки отказалась от госпитализации и не дала взять анализы у дочери.

После этого управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд с иском о принудительной госпитализации ребенка.

РБК направил запрос в Кировский районный суд Екатеринбурга, в Роспотребнадзор по Свердловской области, а также в городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга.

Теги: новости РБК, Екатеринбург, Урал, госпитализация, дети, коронавирус
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