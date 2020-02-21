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На Урале обязали госпитализировать второго прилетевшего из Китая ребенка

Фото: Никита Попов / РБК

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал второго ребенка, приехавшего из Китая, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

По словам представителя суда, семья с детьми двух и четырех лет вернулась из китайского города Санья 2 февраля. 14 февраля у старшего ребенка обнаружили признаки ОРВИ.

Как сообщалось ранее, родителям четырехлетней девочки выдали постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра, однако мать отказалась от этого и не позволила взять у дочери анализы. После этого управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд, потребовав принудительно госпитализировать ребенка. Суд постановил поместить девочку в стационар.

Отдельно Чкаловский районный суд рассмотрел иск, касающийся изолирования взрослой женщины, рассказала РБК представитель суда. Ранее она летела в самолете рядом с гражданином Китая, у которого были признаки инфекционного заболевания. Сейчас он госпитализирован и находится на карантине. Врачи также хотели обеспечить женщину медицинским наблюдением, но она отказалась из-за планов улететь за границу. В результате суд постановил изолировать женщину дома.

«Она будет находиться у себя дома, согласилась пускать к себе врачей для контроля», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что изоляция продлится до 27 февраля.

Теги: Екатеринбург, дети, коронавирус, новости РБК
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