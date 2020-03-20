Оппозиция анонсировала акции против обнуления сроков Путина в 9 городах

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Несмотря на перенос митингов протеста против обнуления президентских сроков Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге, их организаторы анонсировали акции в девять городах. Об этом говорится в сообщении общественной кампании «НЕТ!», поступившем в РБК.

Акции в столицах были отменены организаторами из-за угрозы распространения коронавируса, однако они планируют провести их позднее в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В то же время они анонсировали согласованные акции протеста в Казани, Красноярске, Кургане, Тюмени, Чите, а также пикеты в Волгограде, Орле, Сочи и Боровичах, которые состоятся с 20 по 22 марта с учетом постановлений властей о мерах в связи с пандемией коронавируса.

Серия одиночных пикетов против обнуления президентского срока Владимира Путина и изменения Конституции состоялась в Москве 10 марта.