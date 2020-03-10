В Москве активисты вышли с пикетами против обнуления президентских сроков

Фото: Василий Дикарев

В Москве возле памятника князю Владимиру на Боровицкой площади проходит серия одиночных пикетов в знак протеста против обнуления президентского срока Владимира Путина и изменения Конституции. Об этом сообщил РБК муниципальный депутат Василий Дикарев, который принимает участие в акции.

По его словам, к мероприятию присоединились порядка 50 человек. «Здесь полно сотрудников полиции, которые переписывают паспортные данные участников, но пока все мирно», — отметил он.

Дикарев рассказал, что организаторами акции выступили муниципальный депутат Илья Азар и политический активист Алексей Миняйло, которые также присутствуют на пикете. На момент публикации заметки Азар не ответил на звонки РБК.

По словам участницы акции Ангелины, участники пикета выстроились в очередь. «Здесь довольно длинная очередь, и она очень быстро двигается. Все сюда пришли из-за одной цели — никто не хочет обнуления сроков, люди желают высказаться против узурпации власти», — заявила она.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу проведения пикета.