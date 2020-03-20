Депутат попросил Минпромторг ограничить рост цен на гречку и сахар

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минпромторг с просьбой ограничить рост цен на продукты «кризисной корзины» на фоне пандемии коронавируса, пишет «РИА Новости» со ссылкой на копию письма парламентария.

В письме Минпромторгу парламентарий отметил многочисленные сообщения от граждан, которые приходят ему из регионов. В них жители жалуются о выросшей цене на рис, гречку, макароны, сахар и соль.

«Мы наблюдаем сейчас в регионах рост цен на такие товары в четыре-пять раз. С одной стороны, это говорит об озабоченности наших людей, с другой стороны, это вызывает панику, и на этом нагревают руки нечестные дельцы. Речь именно о спекулятивном росте цен, который нагнетает панику», — рассказал Чернышов РБК.

РБК направил запрос в Минпромторг.