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Депутат попросил Минпромторг ограничить рост цен на гречку и сахар

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минпромторг с просьбой ограничить рост цен на продукты «кризисной корзины» на фоне пандемии коронавируса, пишет «РИА Новости» со ссылкой на копию письма парламентария.

В письме Минпромторгу парламентарий отметил многочисленные сообщения от граждан, которые приходят ему из регионов. В них жители жалуются о выросшей цене на рис, гречку, макароны, сахар и соль.

«Мы наблюдаем сейчас в регионах рост цен на такие товары в четыре-пять раз. С одной стороны, это говорит об озабоченности наших людей, с другой стороны, это вызывает панику, и на этом нагревают руки нечестные дельцы. Речь именно о спекулятивном росте цен, который нагнетает панику», — рассказал Чернышов РБК.

РБК направил запрос в Минпромторг.

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Ранее 19 марта председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Минпромторг, Росстат и Федеральная налоговая служба приступят к мониторингу стоимости продуктов питания, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Премьер также потребовал, чтобы у торговых сетей были достаточные запасы продуктов и предметов первой необходимости. Для их формирования при необходимости торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам.

Кроме того, Мишустин анонсировал отмену таможенных ограничений на поставку товаров первой необходимости с 20 марта. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российским розничным сетям хватит текущего запаса продуктов на два месяца.

Теги: коронавирус, цены, новости РБК
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