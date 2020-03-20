В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

Фото: Олег Яковлев / РБК

Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«От американцев в последние годы можно ожидать чего угодно, другой вопрос, будут ли работать такие санкции», — сказал он РБК.

По его словам, американцев устроит вариант, при котором Россия сократит добычу нефти, так как тогда цены не нефть вырастут и продавать сланцевую нефть будет выгодно. «То есть получается, во всей этой схеме вся задача была просто наказать Россию. Я не думаю, что лидерам мировой экономики понравится, когда их заставят покупать более дорогую нефть», — сказал Джабаров.

Новые санкции США могут лишь усугубить ситуацию с ценами на нефть, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.