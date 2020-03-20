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Падение цен на нефть ,  
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В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

Фото: Олег Яковлев / РБК

Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«От американцев в последние годы можно ожидать чего угодно, другой вопрос, будут ли работать такие санкции», — сказал он РБК.

По его словам, американцев устроит вариант, при котором Россия сократит добычу нефти, так как тогда цены не нефть вырастут и продавать сланцевую нефть будет выгодно. «То есть получается, во всей этой схеме вся задача была просто наказать Россию. Я не думаю, что лидерам мировой экономики понравится, когда их заставят покупать более дорогую нефть», — сказал Джабаров.

Новые санкции США могут лишь усугубить ситуацию с ценами на нефть, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

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«Введение санкций возможно, c учетом того, что для США сейчас это стало такой повседневной нормой жизни, не только в отношении России, но и в отношении других государств. Какие бы решения они не приняли санкционные, это может усугубить ситуацию с ценой на нефть, но никак ее не поправить. То, что мы эти санкции воспримем как еще очередные санкции США, и не будем ничего предпринимать, я в этом тоже уверен», — заявил он РБК.

По информации издания The Wall Street Journal США рассматривают возможность введения новых санкций против России как один из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен на нем. По данным собеседников газеты, Белый дом планирует вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, чтобы заставить участников изменить свои позиции. В качестве средства давления на Россию будут использоваться новые санкции.

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Рекордное падение цен на нефть было вызвано тем, что на фоне вспышки коронавируса в мире Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи.

Саудовская Аравия настаивала на совокупном снижении участниками соглашения ежедневной добычи нефти на 1,5 млн барр. Договориться не удалось, и сделка распалась.

Теги: падение цен на нефть, Совет Федерации, санкции, новости РБК
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